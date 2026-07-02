ЮНИСЕФ: Әлемде 20 миллион бала жасанды интеллектіні пайдаланады
Ұйымның бағалауынша, жасанды интеллектінің балалардың когнитивтік дамуына, эмоциялық жағдайына және цифрлық тәуелділіктің қалыптасуына ұзақ мерзімді әсері әлі толық зерттелмеген.
БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ) жаңа зерттеуіне сәйкес, әлемнің 10 елінде кемінде 20 миллион бала жасанды интеллект (AI) құралдарын пайдаланады. Ұйымның мәліметінше, балалар бұл технологияны ересектерге қарағанда үш есе жылдам меңгереді, деп хабарлады Euronews.
Зерттеу нәтижесі бойынша, 13 миллионға жуық бала жасанды интеллектіні оқу мен үй тапсырмасын орындауға қолданады. Ал 2 миллионнан астамы өзін мазалаған мәселелер бойынша кеңес алу үшін AI жүйелеріне жүгінетінін айтқан.
ЮНИСЕФ жасанды интеллектінің кең таралуы оны реттеу шараларынан озып кеткенін, соның салдарынан балалардың қауіпсіздігіне төнетін қауіптің артып отырғанын ескертеді.
Ұйымның бағалауынша, жасанды интеллектінің балалардың когнитивтік дамуына, эмоциялық жағдайына және цифрлық тәуелділіктің қалыптасуына ұзақ мерзімді әсері әлі толық зерттелмеген.
Сауалнамаға қатысқан балалардың үштен бірі алаяқтық, жалған ақпарат тарату және алдау үшін AI қолданылуы мүмкін деп алаңдайтынын білдірген. Сонымен қатар, төрттен бірі өздерінің фото және бейнематериалдары қолдан жасалған жалған контентке айналып кетуі мүмкін деп қауіптенетінін айтқан.
ЮНИСЕФ көптеген жасанды интеллект жүйелері балаларға арналған жеткілікті қорғаныс тетіктерінсіз іске қосылатынын атап өтіп, үкіметтер мен технологиялық компанияларды балалардың құқықтары мен қауіпсіздігін AI-ді реттеудің басты бағытына айналдыруға шақырды.
Бұл есеп БҰҰ аясында өтетін жасанды интеллектіні басқару жөніндегі алғашқы жаһандық диалог қарсаңында жарияланды. Ұйымның пікірінше, бүгін қабылданатын шешімдер балалардың қауіпсіздігіне, жеке өмірінің қорғалуына және цифрлық ортадағы мүмкіндіктеріне алдағы ондаған жыл бойы ықпал етеді.
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