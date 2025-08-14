Юмор үшін айыппұл: Қазақстанда қандай жағдайларда әзіл үшін жаза қолданылады?

Алматы тұрғыны әуежайда тексеру кезінде сәтсіз әзілдегені үшін айыппұл алды, ол тыйым салынған заттар бар ма деген сұраққа “иә” деп жауап берген, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Сәтсіз аяқталған әзіл
Алматы әуежайында 30 жастағы ер адам абайсызда айтылған әзіл үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Астанаға ұшуға дайындалып тұрған жолаушыға қауіпсіздік қызметкері жүк арасында тыйым салынған заттардың бар-жоғы жайлы стандартты сұрақ қойған. Ол “иә” деп жауап беріп, артынша бұл әзіл болғанын түсіндірді.
Алайда мұндай жағдайларда тіпті сарказм да байыппен қабылданады. Қауіпсіздік қызметі дереу ықтимал қауіп туралы тіркеп, ақпаратты белгіленген тәртіппен рәсімдеді.
Эвакуациясыз, бірақ салдарымен
Әуежайды эвакуациялау қажет болмағанымен және жұмыс әдеттегідей жалғасқанымен, бұл жолаушыға көмектеспеді. Оның әрекеті әкімшілік кодекске сәйкес ұсақ бұзақылық деп бағаланды.
Полиция мұндай “өткір” әзілдер, әсіресе қауіп деңгейі жоғары аймақтарда — әуежай, вокзал немесе көпшілік іс-шараларда әрдайым ықтимал қауіп ретінде қарастырылатынын және құқықтық жауапкершілікке әкелетінін ескертті.
Құқық қорғау органдарының сөзінше, жарылғыш заттар, қару немесе қауіпсіздікке қатер төндіру жайлы кез келген сөз, тіпті әзіл түрінде болса да, әкімшілік құқық бұзушылық ретінде бағаланады.
Жолаушыларға ұшу алдындағы рәсімдерден өту кезінде барынша мұқият және байсалды болу ұсынылады. Мұндай жерлерде айтылған әзіл қымбатқа түсуі мүмкін және тіпті сапардың сәтсіз аяқталуына себеп болады.