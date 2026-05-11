Ықтиярхат дауы: Алматы полициясы шетел азаматына қатысты ресми мәлімдеме жасады

Алматыда бұған дейін сайтымызда жарияланған ықтиярхат алу қиындығына қатысты жағдайға түсініктеме берілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
BAQ.KZ сайтында жарияланған материалға қатысты 1993 жылы туған шетел азаматшасы 2024 жылғы 29 шілдеде Алматы қаласының көші-қон қызметі бөлімшесіне Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беру туралы өтінішпен жүгінгенін хабарлаймыз. Қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес өтініш жан-жақты қаралып, ұсынылған құжаттарға тексеру жүргізілді және барлық қажетті рәсімдер толық сақталды, - деді Алматы қалалық ПД.
Қарау қорытындысы бойынша заңнамада көзделген негіздердің болмауына байланысты тұрақты тұруға рұқсат беруден бас тарту туралы дәлелді шешім қабылданған. Шешім тиісті тәртіппен рәсімделіп, 2024 жылғы 19 қыркүйекте өтініш иесіне жеткізілген.
Полиция мұндай өтініштерді қарау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен қатаң реттелетінін және барлық өтініш берушілер үшін бірдей екенін атап өтті. Шешімдер тек ұсынылған құжаттар мен құқықтық нормалар негізінде қабылданады.
Сондай-ақ өтініш иесінен көші-қон қызметіне қайта жүгіну фактілері болмағаны нақтыланды.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда туған әйелдің бірнеше жылдан бері Қазақстанда ықтиярхат ала алмай жүргені мәлім болды.