Ядролық келісім дағдарысы: Иранға қарсы БҰҰ санкциялары қайта күшіне енді

Тарихи ядролық келісім жасалғаннан кейін 10 жыл өткен соң, БҰҰ-ның Иранға қарсы қатаң экономикалық және әскери санкциялары қайта күшіне енді, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Бұл шара Ұлыбритания, Франция және Германияның бастамасымен қабылданды. Олар Тегеранды «ядролық шиеленісті жалғастырды» және МАГАТЭ инспекторларымен ынтымақтастықтан бас тартты деп айыптады.
Еуропалық одақтастар Иранға қатысты «кері әрекет ету» механизмін іске қосқаннан кейін жаңа шектеулер енгізілді. Тегеран өз кезегінде санкцияларды «әділетсіз және заңсыз» деп атап, оларды мойындамайтынын мәлімдеді.
Маусым айында АҚШ пен Израиль Иранның бірқатар ядролық нысандары мен әскери базаларына соққы беріп, оның бағдарламасына кедергі келтіруге тырысқан. Дегенмен, Иран бұл әрекеттерді «қатерді түбегейлі өзгертпеді» деп бағалап, ядролық бағдарламасын жалғастыруға ниетті екенін білдірді.
Иран президенті Масуд Пезешкян елдің ядролық қаруды жасауға ниеті жоқ екенін айтқанымен, уран байыту бағдарламасын жалғастыру үшін халықаралық кепілдіктер қажет екенін атап өтті. Ал Батыс державалары Тегеранның ядролық бағдарламасының бейбіт мақсатта екеніне күмән келтіреді.
Израиль санкциялардың қалпына келуін құптап, халықаралық қауымдастық Иранның ядролық державаға айналуына жол бермеу үшін «барлық құралдарды қолдану керек» деп мәлімдеді.