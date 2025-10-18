WTA 500 турнирі: Рыбакина жартылай финалға шықты

Қазақстанның үздік теннисшісі, әлемдік WTA рейтингінде 9-орында тұрған Елена Рыбакина Қытайдың Нинбо қаласында өтіп жатқан беделді WTA 500 турнирінің жартылай финалына сенімді түрде шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ Sports.kz сайтына сілтеме жасап.
Ширек финалда Рыбакина 104-орында тұрған австралиялық Айла Томляновичпен кездесті. Қазақстандық спортшы қарсыласына еш мүмкіндік бермей, екі сетте жеңіске жетті — 6:2, 6:0. Ойын бар болғаны 58 минутқа созылды.
Енді Рыбакина финал жолдамасы үшін әлемдік рейтингтің 8-сатысында тұрған италиялық Жасмин Паолинимен кездеседі.
Бұған дейін турнирдің алғашқы айналымында Елена украиналық Даяна Ястремскаяны (30-орын) тартысты матчта 6:4, 6:7, 6:3 есебімен ұтқан еді.
Нинбо турнирінің жүлде қоры — 1 064 510 АҚШ доллары. Ал турнир жеңімпазы 164 мың доллар мен WTA тізіміне қосылатын 500 рейтингтік ұпай иеленеді.