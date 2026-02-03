WhatsApp жаңа пайдалы функцияны іске қосты

WhatsApp сканерді алмастырады. Жаңа функция құжаттарды тікелей чатта сканерлеп, PDF форматына аударуға мүмкіндік береді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
WhatsApp мессенджері құжаттарды сканерлеудің кіріктірілген функциясын енгізді. Енді пайдаланушыларға келісімшартты, анықтаманы немесе жеке куәлікті сканерлеу үшін қосымша бағдарламаларды орнатудың қажеті жоқ. Тек қана файлды тікелей чатқа жіберіп, сканерлеп алсаңыз болғаны.
Қазақстанда eGov және банк қосымшалары сияқты цифрлық қызметтер дамып жатқан жағдайда құжаттарды жылдам жіберу қажеттілігі жоғары. Жаңа жаңарту смартфон камерасын толыққанды сканерге айналдырады. Бұл функция құжат айналымын айтарлықтай жеңілдетуде.
Жаңа функция қалай жұмыс істейді?
Бұрын пайдаланушылар құжаттардың фотосуреттерін жіберетін немесе бөлек сканер қосымшаларын қолданатын. Енді сканерлеу тікелей WhatsApp-та қолжетімді.
Функцияны пайдалану үшін:
Қажетті чатты ашу;
«+» немесе «шпилька» белгішесін басу;
«Құжат» → «Құжатты сканерлеу» таңдау керек.
Қосымша автоматты түрде парақ шеттерін анықтайды, суретті түзетеді және жарықтандыруды жақсартады. Дайын файл PDF форматында сақталады.
Қауіпсіздік мәселесі
Құжаттар «Құжаттар» бөлімінде жіберіледі және соңғы шифрлаумен қорғалған. Бұл файл тек жіберуші мен қабылдаушыға қолжетімді екенін білдіреді.