WhatsApp қауіпсіздікті күшейтетін жаңа функция енгізеді

WhatsApp мессенджері пайдаланушылардың жеке деректері мен есептік жазбаларын қорғауды күшейтуге бағытталған жаңа қауіпсіздік функциясын сынақтан өткізіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ WABetaInfo-ға сілтеме жасап.
Жаңа мүмкіндік мессенджердегі құпиялылық пен қауіпсіздік параметрлерін бір жүйеге біріктіріп, пайдаланушыларға бір батырмамен барынша қорғалған режимді қосуға мүмкіндік береді.
WABetaInfo дерегінше, функция келесі негізгі жаңартуларды қамтиды:
- белгісіз жіберушілерден медиафайлдар мен тіркемелерді бұғаттау;
- сілтемелердің алдын ала қаралуын өшіру арқылы IP мекенжайды қорғау;
- белгісіз нөмірлердің қоңырауларын автоматты түрде сөндіру;
- тек сақталған контактілердің топтарға қосу мүмкіндігі;
- екі сатылы тексеру арқылы тіркелгіге қосымша қорғаныс орнату.
Сонымен қатар, пайдаланушылар енді профильдік фото, мәртебе және соңғы онлайн уақыты сияқты жеке ақпараттың көрінуін тек өз контактілеріне шектей алады.
Қоңыраулар кезінде IP мекенжайды жасыру мүмкіндігі де қосылған. Бұл әсіресе жеке қауіпсіздігіне алаңдайтын пайдаланушылар үшін маңызды қорғаныс болып саналады.
Жаңа функция міндетті емес — оны қосу немесе өшіруді әр қолданушы өзі таңдай алады. WhatsApp өкілдері бұл жаңарту кибершабуылдар мен алаяқтық әрекеттерден қорғау деңгейін арттыруға бағытталғанын айтады.
Айта кетейік, 31 қазанда WhatsApp Apple Watch сағатына арналған жаңа қосымшасын да таныстырған еді.