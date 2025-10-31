Венгрия Украинаның Еуропалық Одаққа қосылуына тағы да "жоқ" деді. Осы аптаның басында Будапешттен елдің Брюссельдің Киевті қолдауын сынға алатын ЕО мүшелерімен одақ құру жоспарлары туралы хабарламалар пайда болды, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасай отырып.
26 қазанда Брюссельде өткен ЕО саммитінде Венгрия премьер-министрі Виктор Орбан Украинаны қолдау туралы бірлескен мәлімдемені бұғаттады, бұл оның Еуропалық Одаққа қосылуы туралы келіссөздерді бастауына мүмкіндік беретін еді.
Мен Венгрияның жаңадан қабылданған мүше үнемі соғыс қаупінде болатын және бізді кез келген сәтте оған тарта алатын одақтың мүшесі болғанын қаламас едім. Бүгін мен Украина мен Ресей арасындағы соғыс біздікі емес деп айта аламын, бірақ егер украиналықтар одаққа қосылса, онда ол біздікі де болады. Ал бұл бізге сәйкес келмейді, - деп түсіндірді Орбан өз ұстанымын.
Орбан еуропалықтар мен Ресей арасындағы диалогты жақтайды, ал Мәскеу Еуропалық Одақ аясында Украинаға қарсы блок құру идеясын құптады.
Украинадағы толық ауқымды соғыс басталғаннан бері Венгрия Киевке гуманитарлық көмек пен электр энергиясын жеткізіп келеді, бірақ тұрақты қаржылық немесе әскери қолдауға қарсы.
Украинаның ЕО-ға кіруіне қарсылық білдіре отырып, Орбан экономикалық аспектіні де атайды; оның пікірінше, бірлік қорлары мен ауылшаруашылық саясатының айтарлықтай бөлігі Киевке қайта бағытталады.
Сонымен қатар, Орбан Батыс Балқан елдерін блокқа қосуды қолдайды. Венгрия көшбасшысы оларсыз еуропалық қауіпсіздік пен тұрақтылық мүмкін емес деп санайды. Будапешт сонымен қатар Молдова мен Грузияның Еуропалық Одаққа қосылуын қолдайды.