Венгрия тағы да Украинаның Еуроодаққа жолын тежеді
Будапешт Еуропалық кеңес пен Еуропалық комиссияға Украина мен Молдованың мүшелікке өту үдерісін қолдайтын ортақ хат жолдау бастамасына қарсы шыққан жалғыз мемлекет болды.
Венгрия Украина мен Молдованың Еуропалық одаққа мүшелікке қабылдану процесін ілгерілетуге бағытталған кезекті қадамға қолдау көрсетпей, келіссөздердің қарқынын тағы да баяулатты.
DW басылымының мәліметінше, Будапешт Еуропалық кеңес пен Еуропалық комиссияға Украина мен Молдованың мүшелікке өту үдерісін қолдайтын ортақ хат жолдау бастамасына қарсы шыққан жалғыз мемлекет болды. Мұндай құжаттың қабылдануы үшін ЕО-ға мүше барлық 27 елдің бірауыздан келісімі қажет.
Басылым деректеріне сәйкес, Венгрияның ұстанымы елдің премьер-министрі Петер Мадьяр жүргізіп отырған саясатпен байланысты. Ол Украинаның ЕО-ға кіру жөніндегі алғашқы келіссөздер блогын ашуға қарсы емес екенін білдіргенімен, процестің тым жылдам жүруіне сақтықпен қарайды.
Өткен аптада Брюссельде өткен Еуропалық одақ көшбасшыларының саммиті барысында Венгрия тарапы қорытынды құжаттағы Украинаның мүшелігіне қатысты «мүмкіндігінше тезірек» деген тіркесті алып тастауды талап еткен.
Петер Мадьярдың пікірінше, Украина бойынша барлық келіссөз бағыттарын бірден ашу дұрыс емес. Оның айтуынша, бұл ЕО-ға кіруге ұзақ жылдар бойы дайындалып келе жатқан Батыс Балқан елдеріне, атап айтқанда Сербия, Албания, Черногория және Солтүстік Македония үшін әділетсіз сигнал болуы мүмкін.
Украина Еуропалық одаққа мүшелікке өтінімді 2022 жылғы 28 ақпанда тапсырған болатын. Сол жылы ел кандидат мәртебесін алды. Ал 2025 жылдың наурызында Еуропалық комиссия реформалардың қазіргі қарқыны сақталған жағдайда Украина 2030 жылға дейін ЕО құрамына кіруі мүмкін екенін мәлімдеген.
Биыл 15 маусымда ЕО елдері Украина мен Молдова үшін алғашқы келіссөздер кластерін ашуды бірауыздан мақұлдаған еді. Бұл қадам дайындық кезеңінен нақты мүшелік шарттарын талқылау кезеңіне өтуді білдіреді.
Алайда Еуропалық одаққа кіру процесі бірнеше кезеңнен тұрады және барлық шешімдерге мүше мемлекеттердің толық келісімі қажет. Сондықтан Венгрияның қарсылығы келіссөздердің әрі қарай жүру қарқынына әсер етуі мүмкін.
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