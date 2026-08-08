Таиландта оқушы ата-әжесін және бес мұғалімді атып өлтірген
Оның қылмыс жасауына не себеп болғаны әзірге белгісіз.
Таиландта 14 жастағы оқушының үйі мен мектепте қарудан оқ атуы салдарынан кемінде жеті адам қаза тауып, 23 адам жарақат алды. Оқиға Бангкок маңындағы Нонтабури провинциясында болды, деп хабарлады ВВС.
Таиланд премьер-министрі Анутин Чарнвиракулдің мәліметінше, Дебсирин мектебінің оқушысы алдымен атасы мен әжесін, кейін мектептегі бес мұғалімді атып өлтірген. Бұдан соң жасөспірім өзіне қол жұмсаған.
Жарақат алғандардың тоғызының жағдайы ауыр екені хабарланды.
Оқиға жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-ден кейін басталған. Полиция қызметкерлері атыс болып жатқан кезде мектепке келіп, аумақты қоршауға алды. Құтқарушылар мен полиция қызметкерлері мектеп ғимаратында қалған адамдарды қауіпсіз жерге шығарды.
Оқушылардың бірі BBC-ге атыс кезінде мұғалімнің алдында тұрғанын айтып берді. Оның сөзінше, шабуылдаушы бөлмеден бөлмеге ауысып, оқ атқан. Бірнеше оқушы мектеп қоршауынан асып, қашып құтылған.
Билік шабуылдаушының аты-жөнін жариялаған жоқ. Оның қылмыс жасауына не себеп болғаны әзірге белгісіз. Полиция тергеу жұмыстарын жалғастырып жатыр.
Тергеу барысында полицейлер жасөспірімнің үйінен компьютерлік жабдықтар мен басқа да заттарды тәркіледі. Ол ата-анасы ажырасқаннан кейін атасы мен әжесінің қолында тұрған.
Оқиғадан кейін жақын маңдағы бірқатар мектептерде сабақ уақытша тоқтатылды. Оқушыларды үйлеріне ерте қайтару туралы шешім қабылданды. Сонымен қатар Дебсирин мектебі зардап шеккендерге көмек көрсету үшін қан тапсыруға шақырды.
Бұл — Таиландта биыл мектепте болған екінші атыс оқиғасы. Қайғылы жағдай елдегі қару-жарақ айналымын бақылауды күшейту мәселесін қайта көтерді.
Премьер-министр Анутин Чарнвиракул атыс қаруын бақылауға қатысты жаңа заң жобасын әзірлеуге уәде берді. Оның айтуынша, құжат азаматтардың қару алып жүруіне қосымша шектеулер енгізуді көздейді.
Таиландта қаруды заңсыз сақтағаны үшін 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Алайда елде заңсыз айналымдағы қару мәселесі өзекті болып отыр.
Анутин қайғылы оқиғаның болғанына өкініш білдіріп, мұндай жағдайдың қайталанбауы үшін қару айналымын бақылауды күшейту қажеттігін айтты.
Ең оқылған:
- 2026 жылғы грант иегерлерінің тізімі шықты
- Грантпен оқуға түссеңіз де гранттан айырылып қалуыңыз мүмкін: Сарапшы себебін түсіндірді
- Демалыс күндері ауа райы қандай болады? Синоптиктер болжамы жарияланды
- Министрлік мектеп формасына қатысты маңызды мәлімдеме жасады
- Астананың екі тұрғыны шалшық суға шомылғаннан кейін қамауға алынды