Венесуэладағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 3 мыңға жақындады
Ресми мәлімет бойынша, табиғи апат салдарынан 16 592 адам жарақат алған. Сондай-ақ құтқарушылар 6462 адамды аман алып шыққан.
Венесуэлада болған жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 2954 адамға жетті. Бұл туралы елдің Ұлттық ассамблеясының төрағасы Хорхе Родригес мәлімдеді.
Ресми мәлімет бойынша, табиғи апат салдарынан 16 592 адам жарақат алған. Сондай-ақ құтқарушылар 6462 адамды аман алып шыққан.
Билік 86 794 отбасына гуманитарлық көмек көрсетілгенін хабарлады. Қазіргі уақытта 80 уақытша орналастыру лагері жұмыс істеп тұр. Зардап шеккендерге 9486 тонна азық-түлік пен 472 мың литрден астам ауыз су жеткізілген.
Жер сілкінісінің салдарын жою жұмыстарына 29 567 маман, 26 984 ерікті және 3281 халықаралық құтқарушы жұмылдырылған.
Табиғи апат салдарынан 190 ғимарат толық қирап, тағы 856 нысан зақымданған. Бұған қоса, ел аумағында 942 афтершок тіркелген.
Еске салсақ, жойқын жер сілкінісі 24 маусымда болды. Оның эпицентрі Valencia қаласынан солтүстік-батысқа қарай шамамен 60 шақырым жерде орналасқан. Мамандар бұл апатты Венесуэлада 1900 жылдан бергі ең күшті жер сілкінісі деп бағалап отыр.
Ел билігі жер сілкінісі құрбандарының артуына байланысты 1 шілдеден бастап жеті күндік ұлттық аза тұту күнін жариялады.
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