Венесуэлада жер сілкінісінен кейін үйінді астында төрт күн жатқан 11 жастағы бала аман қалды
Құтқарушылар баланы төрт тәуліктен кейін үйінді астынан тірі алып шықты.
Бүгiн 2026, 20:55
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Бүгiн 2026, 20:55Бүгiн 2026, 20:55
189Фото: Report
Венесуэланың Карабальеда қаласында құтқарушылар жойқын жер сілкінісінен кейін үйінді астында төрт күн жатқан 11 жастағы баланы тірі алып шықты.
Вild басылымы таратқан ақпаратқа сәйкес, Карабальеда – табиғи апаттан ең көп зардап шеккен Ла-Гуайра штатының әкімшілік орталығы.
Құтқару оқиғасы туралы елдің уақытша президенті Делси Родригес X әлеуметтік желісінде жариялады. Ол бөліскен видеода құтқарушылардың баланы үйінді астынан алып шыққаны көрсетілген.
Осыдан бірнеше минут бұрын Карабальеда қаласында 11 жастағы бала тірі құтқарылды. Осындай сәтте аман қалған әрбір адам – Венесуэла үшін үміт, – деп жазды Делси Родригес.
БҰҰ Венесуладағы жер сілкінісінен 6,7 миллионнан астам адам зардап шекті
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