Венесуэла жер сілкінісінен кейінгі қалпына келтіруге қаржы алды

Бөлінген қаражат қираған инфрақұрылымды қалпына келтіруге және зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсетуге жұмсалады.

18 Шілде 2026, 10:15
АВТОР
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Reuters 18 Шілде 2026, 10:15
18 Шілде 2026, 10:15
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Фото: Reuters

Венесуэла билігі Халықаралық валюта қорындағы өз қаражатының 346 миллион долларына қол жеткізді. Бұл қаржы жойқын жер сілкінісінің салдарын жоюға бағытталады.

Бұл туралы Венесуэла президентінің уәкілі Делси Родригес өзінің Telegram-арнасында хабарлады.

Оның айтуынша, қаражат зардап шеккен отбасыларға көмек көрсетуге, тұрғын үйлерді қалпына келтіруге, аса маңызды инфрақұрылым нысандарын жөндеуге және негізгі коммуналдық қызметтердің жұмысын қайта жандандыруға жұмсалады.

Родригес сондай-ақ Халықаралық валюта қорының басқарушы директоры Кристалина Георгиеваға қолдау көрсеткені үшін алғыс білдірді.

Еске салайық, Венесуэлада жойқын жер сілкінісі 24 маусымда болды. Соңғы мәлімет бойынша, 5 069 адам қаза тауып, тағы 16 740 адам жарақат алған. 17 907 адам баспанасыз қалды. 190 ғимарат толық қирап, тағы 856 нысан қатты зақымданған. Негізгі жер сілкінісінен кейін 1 331 афтершок тіркелді.

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