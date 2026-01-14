Венесуэла экспорттың қайта жандануына байланысты мұнай өндіруді азайтты

Венесуэланың мемлекеттік мұнай компаниясы PDVSA АҚШ-тың қатаң мұнай эмбаргосынан кейін тоқтатылған экспорттың біртіндеп қайта жандануына байланысты мұнай өндіру көлемін қысқартуға кірісті, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters агенттігіне сілтеме жасап.
Дереккөздердің айтуынша, өткен аптада елдегі тәуліктік мұнай өндірісі қараша айының соңындағы 1,16 млн баррельден шамамен 880 мың баррельге дейін төмендеген. Әсіресе негізгі өндіріс аймағы саналатын Ориноко мұнай белдеуінде көрсеткіш 675 мың баррельден 410 мың баррельге дейін қысқарған.
АҚШ енгізген мұнай эмбаргосынан кейін Венесуэла экспорты желтоқсан айында уақытша тоқтап, қоймалар мен танкерлерде миллиондаған баррель мұнай жиналып қалған. Осыған байланысты PDVSA бірқатар ұңғымаларды жабуға және бірлескен кәсіпорындардағы өндірісті азайтуға мәжбүр болған.
Алайда сейсенбі күні Венесуэла жағалауынан үшінші мұнай танкерінің жолға шығуы экспорттың қайта басталғанын көрсетті. LSEG деректеріне сәйкес, кемелер Кариб теңізі арқылы солтүстік бағытта қозғалып, Багам аралдарындағы мұнай терминалдарының біріне бет алған.
PDVSA басшылығы қазіргі таңда ішкі аудит жүргізіп, өндіріс, сақтау және экспорт инфрақұрылымын қалпына келтіруге қажетті инвестицияларды бағалауда. Компания сондай-ақ кибершабуыл салдарынан толық қалпына келмеген жүйелерді реттеумен айналысып жатыр.
Reuters дерегінше, Венесуэла билігі мұнай саласына шетелдік инвестиция тарту бойынша АҚШ-пен келіссөздер жүргізуге үміт артып отыр.