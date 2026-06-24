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Венедиктов: Қазақстан – үлкен мүмкіндіктер елі, Тоқаев – мықты саяси тұлға

Қасым-Жомарт Тоқаев туралы пікір білдірген ресейлік журналист оның көпжылдық дипломатиялық тәжірибесін және халықаралық аренадағы ықпалын ерекше атап өтті.

Бүгiн 2026, 08:34
АВТОР
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Ақорда Бүгiн 2026, 08:34
Бүгiн 2026, 08:34
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Фото: Ақорда

Бұрынғы «Эхо Москвы» радиостанциясының бас редакторы және публицист Алексей Венедиктов бір подкастта Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың халықаралық саясаттағы рөліне жоғары баға берді.

Оның айтуынша, Қазақстан Қытай, Ресей, АҚШ және Түркия арасындағы стратегиялық тұрғыдан өте маңызды географиялық аймақта орналасқан және тек экономикада ғана емес, геосаясатта да «үлкен мүмкіндіктерге» ие.

Қасым-Жомарт Тоқаев туралы пікір білдірген ресейлік журналист оның көпжылдық дипломатиялық тәжірибесін және халықаралық аренадағы ықпалын ерекше атап өтті.

Тоқаев – өте мықты тұлға. Ол әрқашан дипломат болып жұмыс істеген, соның ішінде Женевада да. Америкалықтар оны өте маңызды ойыншы ретінде қарастырады, – деді Алексей Венедиктов.

Сондай-ақ ол Ресейде Қазақстан Президентінің рөлі кейде жеткілікті бағаланбайтынын, ал халықаралық деңгейде оны ірі саяси тұлға ретінде мойындайтынын айтты. Венедиктовтың пікірінше, Қазақстанның болашағы зор және оның басшылығы жаһандық саясатта айтарлықтай рөл атқарып отыр.

 
 
 
 
 
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Публикация от Акимат ALMATY PRESS (@almaty__press)

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