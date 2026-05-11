Венада "Евровидение-2026" халықаралық ән байқауының 70-ші маусымы салтанатты түрде ашылды
"Евровидение-2026" аясындағы жартылай финалдық кезеңдер 12 және 14 мамыр күндері өтеді. Сол кезеңдердің қорытындысы бойынша финалға жолдама алғандар анықталады.
Бүгiн 2026, 08:17
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:17Бүгiн 2026, 08:17
149Фото: Instagram/eurovision
Австрия астанасы Вена қаласында 10 мамыр кешінде "Евровидение-2026" халықаралық ән байқауының ресми ашылу рәсімі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұйымдастырушылардың мәліметінше, салтанатты шара барысында қатысушылар ұзындығы 170 метр болатын көгілдір түсті кілеммен жүріп өтті. Қонақтар мен өнерпаздарды Вена қаласының бургомистрі Михаэль Людвиг пен байқау ұйымдастырушылары қарсы алды.
Айта кетейік, бұл рәсім – байқау аясында барлық қатысушылар бір мезетте жиналатын жалғыз ресми іс-шара.
"Евровидение-2026" аясындағы жартылай финалдық кезеңдер 12 және 14 мамыр күндері өтеді. Сол кезеңдердің қорытындысы бойынша финалға жолдама алғандар анықталады.
Ең оқылған:
- Найзағай, бұршақ, қатты жел: Ел аумағында дауылды ескерту жарияланды
- "Бәйтерек" жанындағы әдепсіз фото: Студент 5 тәулікке қамалды
- Жартасқа атын жазған маңғыстаулық тұрғын жауапқа тартылды
- Иранның жаңа жоғарғы көсемі туралы күтпеген мәліметтер белгілі болды
- Маңғыстау облысында тәртіп сақшылары ардагерлерге құрмет көрсетті