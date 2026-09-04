Велотректен 2026 жылғы Азия ойындарында ел намысын кімдер қорғайды?

ХХ Азия ойындары аясында велотрек бәсекелері 29 қыркүйекте басталады.

4 Қыркүйек 2026, 07:55
АВТОР
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olympic.kz 4 Қыркүйек 2026, 07:55
4 Қыркүйек 2026, 07:55
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Фото: olympic.kz
Аичи-Нагояда (Жапония) өтетін 2026 жылғы Азия ойындарында тректегі велоспорттан сынға түсетін Қазақстан құрамасының тізімі жарияланды.
  • Әлішер Жұмақан
  • - Максим Хорошавин
  • - Илья Карабутов
  • - Дмитрий Носков
  • - Рамис Дінмұхаметов 
  • Андрей Чугай
  • - Кирилл Курдиди
  • - Дмитрий Резанов
  • Данияр Шаяхметов
  • - Рината Сұлтанова

Айта кетейік, ХХ Азия ойындары аясында велотрек бәсекелері 29 қыркүйекте басталады.

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