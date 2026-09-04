Велотректен 2026 жылғы Азия ойындарында ел намысын кімдер қорғайды?
ХХ Азия ойындары аясында велотрек бәсекелері 29 қыркүйекте басталады.
4 Қыркүйек 2026, 07:55
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4 Қыркүйек 2026, 07:554 Қыркүйек 2026, 07:55
129Фото: olympic.kz
- Әлішер Жұмақан
- - Максим Хорошавин
- - Илья Карабутов
- - Дмитрий Носков
- - Рамис Дінмұхаметов
- Андрей Чугай
- - Кирилл Курдиди
- - Дмитрий Резанов
- Данияр Шаяхметов
- - Рината Сұлтанова
Айта кетейік, ХХ Азия ойындары аясында велотрек бәсекелері 29 қыркүйекте басталады.
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