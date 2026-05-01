Вашингтон штатындағы мектепте бес адам пышақ жарақатын алды

Күдікті қолға түсті.

Бүгiн 2026, 14:14
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
freepik.com
АҚШ-тың Вашингтон штатындағы мектептердің бірінде болған пышақпен шабуыл салдарынан кемінде бес адам зардап шекті, деп хабарлайды BAQ.KZ Fox News телеарнасына сілтеме жасап.

Мәліметке сәйкес, оқиға бейсенбі күні сағат 12:00-ден кейін Такома қаласындағы жоғары сыныптар мектебінде болған.

Бес адам ауруханаға жеткізілді, олардың төртеуінің жағдайы өте ауыр деп бағалануда.

Күдікті ұсталды. Оның кім екені және қандай себеппен әрекет еткені әзірге жарияланған жоқ.

Нақтыланғандай, зардап шеккендердің қатарында төрт оқушы мен оқу орнының күзетшісі бар.

