Валюта бағамы: 8 тамызда доллар, еуро және рубль қаншадан саудаланып жатыр?
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубльдің сатып алу және сату бағамдары жаңартылды.
8 Тамыз 2026, 16:52
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8 Тамыз 2026, 16:528 Тамыз 2026, 16:52
149Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубльдің сатып алу және сату бағамдары жарияланды.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам төмендегідей:
- доллар – сатып алу 466,09 теңге, сату 473,09 теңге;
- еуро – сатып алу 534,09 теңге, сату 537,56 теңге;
- рубль – сатып алу 5,45 теңге, сату 5,65 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
- доллар – сатып алу 468,75 теңге, сату 470,95 теңге;
- еуро – сатып алу 538,11 теңге, сату 543,45 теңге;
- рубль 5,51–5,65 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкент қаласында:
- доллар – сатып алу 468,93 теңге, сату 471,04 теңге;
- еуро – сатып алу 538,93 теңге, сату 543,50 теңге;
- рубль – сатып алу 5,51 теңге, сату 5,59 теңге.
Ал ресми валюта бағамына сәйкес:
- 1 АҚШ доллары – 469,93 теңге;
- 1 еуро – 541,64 теңге;
- 1 Ресей рублі – 5,71 теңге.
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