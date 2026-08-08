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  • Валюта бағамы: 8 тамызда доллар, еуро және рубль қаншадан саудаланып жатыр?

Валюта бағамы: 8 тамызда доллар, еуро және рубль қаншадан саудаланып жатыр?

Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубльдің сатып алу және сату бағамдары жаңартылды.

8 Тамыз 2026, 16:52
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 8 Тамыз 2026, 16:52
8 Тамыз 2026, 16:52
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубльдің сатып алу және сату бағамдары жарияланды.

Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам төмендегідей:

  • доллар – сатып алу 466,09 теңге, сату 473,09 теңге;
  • еуро – сатып алу 534,09 теңге, сату 537,56 теңге;
  • рубль – сатып алу 5,45 теңге, сату 5,65 теңге.

Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар – сатып алу 468,75 теңге, сату 470,95 теңге;
  • еуро – сатып алу 538,11 теңге, сату 543,45 теңге;
  • рубль 5,51–5,65 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Шымкент қаласында:

  • доллар – сатып алу 468,93 теңге, сату 471,04 теңге;
  • еуро – сатып алу 538,93 теңге, сату 543,50 теңге;
  • рубль – сатып алу 5,51 теңге, сату 5,59 теңге.

Ал ресми валюта бағамына сәйкес:

  • 1 АҚШ доллары – 469,93 теңге;
  • 1 еуро – 541,64 теңге;
  • 1 Ресей рублі – 5,71 теңге.

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