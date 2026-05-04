Үстел теннисі: Қазақстан құрамасы алғаш рет 1/8 финалға өтті

Фото: ҰОК

Қазақстан ерлер құрамасы үстел теннисінен тарихи жетістікке қол жеткізді. Ұлттық команда Лондон қаласында өтіп жатқан командалық әлем чемпионатында алғаш рет 1/8 финалға жолдама алды, деп хабарлайды BAQ.KZ ҰОК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

1/16 финалдық кездесуде қазақстандықтар Испания құрамасымен шеберлік байқасты. Алғашқы ойында Алан Құрманғалиев қарсыласы Альваро Роблесті 3:1 есебімен жеңіп, командасын алға шығарды.

Келесі матчта Кирилл Герасименко Хуан Пересті дәл осындай есеппен ұтып, Қазақстан құрамасының басымдығын еселей түсті.

Үшінші кездесуде испаниялық Даниэль Берзоса Айдос Кенжіғұловты 3:1 есебімен жеңіп, есеп айырмасын қысқартты.

Алайда шешуші ойында Кирилл Герасименко тағы да шеберлігін дәлелдеп, Альваро Роблесті 3:0 есебімен айқын басымдықпен жеңді. Қорытынды есеп – 3:1. Осылайша Қазақстан құрамасы келесі кезеңге өтті.

Енді ұлттық құрама ширек финалға шығу үшін Жапония мен Бельгия құрамалары арасындағы кездесудің жеңімпазымен ойнайды.

Айта кетейік, бұл – Қазақстан ерлер құрамасының үстел теннисінен әлем чемпионатындағы алғашқы осындай жоғары нәтижесі.

Ал әйелдер құрамасы жарысты ерте аяқтады. 1/16 финалда қазақстандық спортшылар Швеция құрамасына 1:3 есебімен жол берді.

