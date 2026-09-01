Үсік, қар аралас жаңбыр, қатты жел: Қазақстанда күн суытады
Күздің алғашқы күндері: Қазақстандағы ауа райы мен қыркүйек айының болжамы
Қазақстанда 2 қыркүйекте ауа райы күрт өзгереді деп күтілуде. Бірқатар өңірлерде синоптиктер үсік жүретінін, жауын-шашын, найзағай және желдің күшеюін болжайды. Елдің солтүстігі мен шығысында жаңбырдың соңы қарға ұласуы мүмкін.
«Қазгидромет» деректері бойынша, Ақмола облысының батысында, солтүстігінде мен шығысында, Павлодар облысының батысы мен солтүстігінде, Абай облысында, сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігі мен шығысында 1-3 градусқа дейін үсік жүреді деп күтіледі.
Петропавлда түнде 3 градусқа дейін, Павлодарда 1 градусқа дейін үсік болады деп болжануда.
Ақмола және Павлодар облыстарының солтүстігі мен шығысында, Шығыс Қазақстан облысының шығысында және таулы аудандарында, сондай-ақ Абай облысының батысында, солтүстігі мен шығысында жауын-шашын күтіледі. Кей жерлерде жаңбыр сулы қарға ұласуы мүмкін.
Қолайсыз ауа райы елдің оңтүстік-шығысына да әсер етеді. Алматы мен Алматы облысында жаңбыр, найзағай және кей уақытта нөсер жаңбыр болжанады. Жел 17-22 м/с дейін күшеюі мүмкін. Жетісу облысының таулы аудандарында желдің екпіні 30 м/с және одан да жоғары жетуі ықтимал.
Сондай-ақ Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Жамбыл облыстары мен Абай облысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Жекелеген өңірлерде тұман мен бұршақ болжанады.
Сонымен қатар еліміздің басым бөлігінде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.
Ескертулер, атап айтқанда, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл облыстары мен Ұлытау облысында қолданыста.
Қыркүйек айы қандай болады?
«Қазгидрометтің» консультативтік болжамы бойынша, Қазақстанда қыркүйек айы құбылмалы болады. Айдың басында батыс пен оңтүстікте әлі де жазғы жылы ауа райы сақталса, ал солтүстік, орталық және шығыс өңірлер күздің жақындағанын ертерек сезінеді.
Ай бойы жылымық кезеңдері суық ауа райымен алмасып тұрады. Батыста күндіз ауа температурасы кей уақытта +27…+35 градусқа жетуі мүмкін, ал солтүстікте, орталықта және шығыста кезекті суыту кезінде +8…+17 градусқа дейін төмендейді. Бұл өңірлерде түнде үсік жүруі ықтимал.
Елдің оңтүстік бөлігінде күндізгі температура +15…+22 градустан +25…+33 градусқа дейін ауытқиды. Таулы аудандарда түнде кей кезеңдерде температура теріс мәндерге дейін төмендеуі мүмкін.
Жалпы алғанда, Қазақстанның басым бөлігінде қыркүйек айының орташа температурасы климаттық нормаға жуық болады деп болжануда. Батыс Қазақстан, Атырау және Маңғыстау облыстарының батысында ол нормадан шамамен бір градусқа жоғары болуы мүмкін.
Өңірлердің көбінде жауын-шашын мөлшері нормаға жуық болады деп күтіледі. Әдеттегіден тыс көбірек жауын Қазақстанның қиыр батысында, солтүстік-батысында және солтүстік-шығысында, ал негізінен елдің оңтүстігі мен оңтүстік-батысында жауын-шашын аз түседі деп болжанады.
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