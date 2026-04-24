"Үшарал – Достық" автожолында лазерлік жүйе орнатылды
Бұл бастама жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру бағытында қолға алынған маңызды жобалардың бірі болып табылады.
Бүгiн 2026, 21:39
91Фото: Қазавтожол
Жетісу облысында республикалық маңызы бар "Үшарал – Достық" автожолының 13-шақырымында заманауи лазерлік қондырғы орнатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аталған жүйенің басты мақсаты – әсіресе түнгі уақытта жолдың жүріс бөлігін айқын көрсетіп, жүргізушілерге дұрыс бағдар беруді қамтамасыз ету. Лазерлік қондырғы жол сызықтарын айқындап, бағытты нақты көрсетеді, бұл өз кезегінде көріну деңгейі төмен жағдайларда аса тиімді.
Сонымен қатар, қондырғы қауіпті учаскелерде қосымша ескерту қызметін атқарып, жүргізушілердің назарын арттыруға көмектеседі. Нәтижесінде, жол-көлік оқиғаларының алдын алу мүмкіндігі күшейіп, қозғалыс қауіпсіздігі жаңа деңгейге көтеріледі.
Ең оқылған:
- Арыққа құлаған адам өлімі: Нөсерлеткен жаңбыр Алматының әлсіз тұсын қалай әшкереледі?
- Атыраудағы қанды қылмыс: Тергеуде жантүршігерлік жаңа деректер белгілі болды
- Жалақы кешіктірілсе, өтемақы талап ете аласыз – заңгер жауабы
- Қазақстанда пойыз билеттері күрт қымбаттауы мүмкін
- Алматыда қоғамдық орында бетін тұмшалап жүргендер жазаланды