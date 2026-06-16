«Ұшақпен бірдей»: ҚТЖ пойыз билеттерінің көтерілуіне қатысты жауап берді
Компания өкілінің айтуынша, биыл билет бағасы 7%-ға ғана өскен, ал өткен жылғы инфляция 12%-дан асқан.
Бүгiн 2026, 13:13
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