Үш жасар бала дене жарақатымен ауруханаға түсті: әкесі қамауға алынды

Бүгiн, 00:17
Видеодан алынған кадр
Фото: Видеодан алынған кадр

Жетісу облысында үш жасар балаға қатысты зорлық фактісі тіркелді. Бұл туралы облыстық ПД баспасөз қызметінен мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ағымдағы жылдың 2 ақпан күні сағат 21:00-де «102» пультіне медициналық мекемеден үш жасар баланың зорлық белгілері бар дене жарақаттарымен жеткізілгені хабарланды. Оқиға бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің «Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру» бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды, - делінген полиция хабарламасында

Полиция қызметкерлері баланың әкесін алкогольдік масаң күйде ұстап, уақытша ұстау изоляторына қамады.

Қазіргі уақытта бала анасымен бірге медициналық мекемеде, оған қажетті көмек көрсетілуде.

Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін тергеу және процессуалдық іс-шаралар жүргізілуде. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру Полиция департаменті басшылығының бақылауында.

