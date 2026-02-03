Үш жасар бала дене жарақатымен ауруханаға түсті: әкесі қамауға алынды

Жетісу облысында үш жасар балаға қатысты зорлық фактісі тіркелді. Бұл туралы облыстық ПД баспасөз қызметінен мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ағымдағы жылдың 2 ақпан күні сағат 21:00-де «102» пультіне медициналық мекемеден үш жасар баланың зорлық белгілері бар дене жарақаттарымен жеткізілгені хабарланды. Оқиға бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің «Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру» бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды, - делінген полиция хабарламасында
Полиция қызметкерлері баланың әкесін алкогольдік масаң күйде ұстап, уақытша ұстау изоляторына қамады.
Қазіргі уақытта бала анасымен бірге медициналық мекемеде, оған қажетті көмек көрсетілуде.
Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін тергеу және процессуалдық іс-шаралар жүргізілуде. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру Полиция департаменті басшылығының бақылауында.