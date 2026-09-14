Үш күнге арналға ауа райы болжамы: Бірнеше өңірде дауылды ескерту жарияланды
«Қазгидромет» ескертті: Елдің бірқатар өңірінде дауылды жел соғады
«Қазгидромет» 15-17 қыркүйек аралығында Қазақстан өңірлерінде қолайсыз ауа райы болатынын ескертті. Елдің кей бөлігінде жаңбыр, найзағай, тұман және қатты жел болжанады. Көптеген облыста жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.
Солтүстікте – жаңбыр, найзағай және 28 м/с дейінгі жел
Солтүстік Қазақстан облысында 15 қыркүйекте батыста, солтүстікте және шығыста жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Түнде және таңертең батыста тұман түсуі ықтимал. Жел 15-20 м/с дейін күшейеді, ал солтүстік пен шығыста екпіні 23-28 м/с жетуі мүмкін. 16-17 қыркүйекте өңірде жауын-шашынды және желді тұрақсыз ауа райы сақталады. Күндіз +20…+27 градус жылы болады. Ақмола, Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарының жекелеген аудандарында да жаңбыр мен найзағай болжанады. ШҚО-да жел екпіні 23 м/с жетуі мүмкін.
Орталық пен шығыста қатты жел тұрады
Қарағанды облысында 15 қыркүйекте жел кей жерлерде 15-20 м/с дейін күшейеді. Ұқсас жел екпіні Абай облысында да күтіледі, ал Ұлытау облысында – 15-18 м/с жетеді. Жетісу облысында да жел күшейіп, Алакөл көлдері ауданында оның екпіні 23-28 м/с жетуі мүмкін. Қызылорда және Жамбыл облыстарында кей жерлерде 15-20 м/с жел болжанады.
Батыста – тұман және желдің күшеюі
Батыс Қазақстан облысында 15 қыркүйекте түнде және таңертең солтүстік пен шығыста тұман түсуі мүмкін. 16-17 қыркүйекте батыс циклонының әсерінен жауын-шашын түсіп, жел күшейеді. Температура +19 бен +30 градус аралығында болады. Қостанай облысында да түнде және таңертең тұман болжанып, солтүстік пен шығыста жел 15-20 м/с дейін күшейеді.
Көптеген өңірде өрт қаупі сақталады
Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Қарағанды, Абай, Жетісу облыстарының жекелеген аудандарында, сондай-ақ Ұлытау, Қызылорда және Жамбыл облыстарында төтенше өрт қаупі жарияланды. Алматы облысының орталық, батыс және шығыс бөліктерінде төтенше өрт қаупі, ал солтүстік пен оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі.
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