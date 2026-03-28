  • Үш елдің сыртқы істер министрлері Таяу Шығыстағы жағдайды Пәкістанда талқылайды

Үш елдің сыртқы істер министрлері Таяу Шығыстағы жағдайды Пәкістанда талқылайды

Кездесу барысында тараптар кең ауқымды мәселелерді қарастыруды жоспарлап отыр.

Бүгiн 2026, 18:12
Фото: pixabay.com
Бүгiн 2026, 18:12
Фото: pixabay.com

Сауд Арабиясы, Түркия және Египеттің сыртқы істер министрлері: Фейсал ибн Фархан Әл Сауд, Хакан Фидан және Бадр Абдельати 29–30 наурыз күндері Исламабадқа барады, деп хабарлайды BAQ.KZ Пәкістан СІМ-іне сілтеме жасап.

Сыртқы саясат ведомствосының мәліметінше, бұл сапар Пәкістан премьер-министрінің орынбасары әрі сыртқы істер министрі Мұхаммад Исхак Дардың шақыруымен жүзеге асады.

Кездесу барысында тараптар Таяу Шығыстағы шиеленісті бәсеңдету жолдарын қоса алғанда, кең ауқымды мәселелерді талқылауды жоспарлап отыр. Сондай-ақ сыртқы істер министрлері Пәкістан премьер-министрімен келіссөз жүргізеді.

Пәкістан СІМ-інде бұл сапар елдер арасындағы ынтымақтастық пен өзара мүдделі бағыттар бойынша үйлестіруді нығайтуға мүмкіндік беретінін атап өтті.

