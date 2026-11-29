Үрлемелі қайықпен ашық теңізге шыққан: Екі адамды құтқарды
Судағы қауіпсіздік ережелерін бұзғаны үшін 2 хаттама толтырылып, айыппұл салынды.
29 Қараша 2026, 05:24
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29 Қараша 2026, 05:2429 Қараша 2026, 05:24
187Фото: скрин
Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының аумағында теңіздегі қатты толқын салдарынан үрлемелі қайықпен ашық теңізге қарай ығып кеткен екі ересек адамға көмек қажет болды.
Оқиға орнына құтқарушылар жедел жетіп, іздестіру-құтқару жұмыстарын ұйымдастырды.
Құтқарушылардың жедел әрі үйлесімді іс-қимылының нәтижесінде екі адам да жағадан 3 шақырым қашықтықтан табылып, қауіпсіз жерге жеткізілді. Оларға медициналық көмек қажет болған жоқ.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 412-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылып, құтқарылған азаматтарға судағы қауіпсіздік ережелерін бұзғаны үшін 2 хаттама толтырылып, айыппұл салынды.
ТЖМ судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды ескертеді: