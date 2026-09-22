Үрейленуге себеп жоқ: Қазақстандағы радиациялық жағдай туралы не белгілі
Қазақстандағы радиациялық жағдай тұрақты мемлекеттік бақылауда. 2026 жылдың бірінші тоқсанында ел аумағында радиациялық мониторинг жүргізіліп, бақылау деңгейлерінің асып кетуі тіркелген жоқ. Бұл туралы «Қазақстандық атом электр станциялары» ЖШС-нің Энергетика тобының жетекші инженері Мади Азбергенов мәлімдеді.
Маманның айтуынша, радиация көбіне қоғамда түрлі сұрақтар туғызатын тақырыптардың бірі. Оның көзге көрінбеуі және сезілмеуі, сондай-ақ әлеуметтік желілерде өлшем бірліктері мен өлшеу жағдайлары толық көрсетілмеген ақпараттың таралуы радиациялық жағдайға қатысты алаңдаушылық туғызуы мүмкін.
Сондықтан мұндай жағдайды бағалауда жалпы мәлімдемелерге емес, ашық деректерге, нақты өлшеу нәтижелеріне және олардың тиісті нормалармен салыстырылуына сүйену маңызды.
Табиғи радиация барлық жерде бар
Радиациялық жағдайды бағалаған кезде табиғи радиациялық фонның бар екенін ескеру қажет. Табиғи радиация ғарыштық сәулеленуден және топырақта, суда, ауада әрі тау жыныстарында кездесетін табиғи радионуклидтерден қалыптасады.
Оның деңгейі барлық жерде бірдей болмайды. Табиғи радиациялық жағдай аумақтың геологиялық ерекшеліктеріне, теңіз деңгейінен биіктігіне, ауа райына және жыл мезгіліне байланысты өзгеруі мүмкін.
Сондықтан дозиметрдің белгілі бір мәнді көрсетуі өздігінен радиациялық қауіп бар екенін білдірмейді. Алынған көрсеткішті нақты аумақтың табиғи радиациялық жағдайымен және қолданыстағы стандарттармен салыстыру қажет.
Қазақстанда радиациялық жағдай қалай бақыланады?
Қазақстандағы радиациялық жағдай тұрақты мемлекеттік мониторинг арқылы бақыланады.
«Қазгидромет» РМК деректеріне сәйкес, 2026 жылдың бірінші тоқсанында гамма жағдай күн сайын 89 метеорологиялық станцияда және 9 автоматты бақылау бекетінде өлшенген.
Бұдан бөлек, радиоактивті құлауды бақылау жұмыстары елдің 17 облысында орналасқан 43 станцияда жүргізілген.
Мұндай жүйелі бақылау радиациялық жағдайды жекелеген өлшемдер негізінде емес, тұрақты мониторинг нәтижелері арқылы бағалауға мүмкіндік береді.
Орташа көрсеткіш бақылау деңгейінен 4,4 есе төмен
2026 жылдың бірінші тоқсанындағы мониторинг нәтижесінде гамма-сәулелену дозасының орташа қуаты сағатына 0,13 микрозиверт болған.
Ал «Қазгидромет» РМК деректерінде көрсетілген бақылау деңгейі сағатына 0,57 микрозивертті құрайды.
Осылайша, есепті кезеңдегі орташа көрсеткіш бақылау деңгейінен шамамен 4,4 есе төмен болған.
Мемлекеттік радиациялық мониторинг нәтижелері бойынша 2026 жылдың бірінші тоқсанында Қазақстан аумағында бақылау деңгейлерінің асып кетуі тіркелмеген.
Мониторинг тек гамма-сәулеленумен шектелмейді
Радиациялық жағдайды бағалау бір ғана көрсеткішке негізделмейді.
Мемлекеттік мониторинг аясында атмосфералық жауын-шашындағы радиоактивті заттардың мөлшері де тұрақты бақыланады.
Мамандар өлшеу нәтижелерін динамикада талдап, әртүрлі бақылау пункттерінің көрсеткіштерін салыстырады. Сонымен қатар ауа райы мен маусымдық факторлардың ықпалы ескеріледі.
Өлшеу құралдарының жарамдылығы мен олардың тексерілуі де бақылауда болады. Қажет болған жағдайда қоршаған орта сынамалары зертханада қосымша зерттеледі.
Мұндай кешенді тәсіл радиациялық ортадағы нақты өзгерістерді табиғи ауытқулардан немесе өлшеу ерекшеліктерінен ажыратуға мүмкіндік береді.
Бір дозиметрдің көрсеткіші қауіп бар екенін білдірмейді
Маманның түсіндіруінше, тұрмыстық дозиметр арқылы алынған жеке өлшеу нәтижесінің өзі радиациялық қауіп туралы қорытынды жасауға жеткілікті негіз емес.
Объективті бағалау үшін сенім білдірілген өлшеу құралдары қолданылады. Өлшеу аттестатталған әдістемелер бойынша жүргізіліп, оның орны, уақыты мен шарттары, сондай-ақ аумақтың табиғи радиациялық жағдайы ескеріледі.
Егер алынған көрсеткіш күмән тудырса, ол қайта өлшеу арқылы тексеріледі. Қажет болған жағдайда нәтиже зертханалық зерттеулермен расталады.
АЭС орналасатын аумақта бақылау қалай жүргізіледі?
Мемлекеттік жалпы радиациялық мониторинг пен атом электр станциясының орналасқан жеріндегі радиациялық бақылауды бір-бірінен ажырату қажет.
АЭС алаңы үшін бақылау пункттерінің неғұрлым тығыз желісі қарастырылып, өлшенетін параметрлердің кеңейтілген тізбесін қамтитын жеке бақылау бағдарламасы әзірленеді.
Сонымен қатар қазіргі атом электр станцияларында радиациялық жағдайды бақылаудың автоматтандырылған жүйелері қолданылады. Олар радиациялық жағдайды үздіксіз бақылауға мүмкіндік береді.
Көптеген елдерде мұндай жүйелердің деректері нақты уақытқа жақын режимде ашық түрде жарияланады. Бұл тәсіл радиациялық қауіпсіздік туралы ақпараттың барынша ашық болуына және қоғамның жағдайды өз бетінше бағалауына мүмкіндік береді.
Ақпараттың ашықтығы маңызды
Радиациялық қауіпсіздік мәселесінде өлшеу нәтижелерімен қатар, сол деректерді түсінікті түрде ұсыну да маңызды.
Өлшем бірліктері, нормативтер және көрсеткіштердің динамикасы түсіндіріліп жарияланған жағдайда, азаматтар нақты жағдайды дұрыс бағалай алады.
2026 жылдың бірінші тоқсанындағы мемлекеттік радиациялық мониторинг деректері Қазақстанда бақылау деңгейлерінің асып кетпегенін көрсетті.
Мамандардың айтуынша, радиациялық жағдайды бағалауда жекелеген өлшемдерге емес, тұрақты мониторингке, өлшеу нәтижелерінің динамикасына және оларды белгіленген деңгейлермен салыстыруға сүйену қажет.
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