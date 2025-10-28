Қазақстанның соңғы жаңалықтары
ҰҚК теракттің алдын алды: 5 шетелдік ұсталды

Бүгiн, 10:37
ҰҚК баспасөз қызметі
Фото: ҰҚК баспасөз қызметі

Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласында 2025 жылдың қыркүйегінде 5 шетелдік азамат жоспарлаған террорлық актісінің алдын алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Олардың барлығы қамауға алынып, тергеу жүргізіліп жатыр, - делінген комитет таратқан хабарламада.

Сонымен қатар биыл қыркүйек пен қазанда терроризмді насихаттады деген күдікпен қылмыстық істер аясында 8 қазақстандық қамауға алынды.

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес тергеп-тексеру барысы туралы ақпарат жария етуге жатпайды.

Сол кезеңде ҰҚК материалдары бойынша 6 адам террористік және экстремистік қылмыстар жасағаны үшін түрлі мерзімге бас бостандығынан айыруға сотталған.

Жалпы жыл басынан осындай қылмыстары үшін 89 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды, оның алтауы шетелдік.

