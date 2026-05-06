Ер адам полиция қызметкеріне массаж салонының жұмысы үшін пара беріп, Грузияға қашып кеткен
Енді оның мүлкі тәркіленіп, 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Бас прокуратура мен Ішкі істер министрлігінің Интерпол Ұлттық Орталық бюросының қызметкерлері, Қазақстанның Грузиядағы елшілігінің қолдауымен аталған елден пара бергені үшін қылмыстық жауаптылыққа тартуға Қазақстан азаматын экстрадициялады.
Тергеу барысында аталған адам жеке кәсіпкер болып, полиция қызметкеріне қылмыстық жауаптылықтан жалтару және оның массаж салонының одан әрі кедергісіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында ақшалай сыйақы бергені анықталды.
Қылмыс жасағаннан кейін күдікті жасырынып, оған халықаралық іздеу жарияланған. 2026 жылғы наурызда ол Рустави қаласында ұсталып, Қазақстан Бас прокуратурасының сұрауымен елге экстрадицияланды, - деп хабарлады Бас прокуратура.
Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды.
Айып тағылған қылмыстар үшін мүлкі тәркіленіп, 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.
Ең оқылған:
- Өскемендегі жарылыс: Жедел желі іске қосылды
- Жыныстық қысым айыбы: Данияр Мейірханның адвокаты іс тоқтатылғанын мәлімдеді
- Полицейге қол көтерген әйел: Жамбыл облысында кафе әкімшісі қамауға алынды
- Ақтауда қызметкер "разборка" жасау үшін кеңсеге "қару мен граната" алып барған
- Мешітте әйелдің 1 млн теңгелік күртесін қолды еткен адам ұсталды