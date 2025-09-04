Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

ҰҚК: БАҚ-та тараған ақпарат жалған

Бүгiн, 17:01
185
Бөлісу:
gov.kz
Фото: gov.kz

ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті "Orda" телеграм-арнасында ҰҚК-нің бірқатар жоғары лауазымды қызметкерлерінің қамауға алынғаны туралы ақпарат жалған екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Көрінеу жалған ақпарат тарату қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын естеріңізге сала кетейік, - делінген ҰҚК баспасөз қызметінің хабарламасында. 

Еске салайық, бұған дейін желіде СІМ басшысы Мұрат Нұртілеу мен Гаджи Гаджиев ұсталғаны туралы ақпарат тараған болатын.  

Содан кейін Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мемлекеттік қызметшілердің ұсталуына қатысты мәлімдеме жасады

ҚР СІМ ресми өкілі Айбек Смадияров бұл жаңалықтың шындыққа жанаспайтынын жеткізді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Таза Қазақстан": Балабақшада бүлдіршіндерді еңбекке баулуға арналған жоба қолға алынды
Келесі жаңалық
Си Цзиньпиннің Тоқаевқа көрсеткен жоғары дәрежелі құрметі: Қытай тарапынан дипломатиялық сигнал
Өзгелердің жаңалығы