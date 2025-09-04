ҰҚК: БАҚ-та тараған ақпарат жалған

ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті "Orda" телеграм-арнасында ҰҚК-нің бірқатар жоғары лауазымды қызметкерлерінің қамауға алынғаны туралы ақпарат жалған екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Көрінеу жалған ақпарат тарату қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын естеріңізге сала кетейік, - делінген ҰҚК баспасөз қызметінің хабарламасында.
Еске салайық, бұған дейін желіде СІМ басшысы Мұрат Нұртілеу мен Гаджи Гаджиев ұсталғаны туралы ақпарат тараған болатын.
Содан кейін Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мемлекеттік қызметшілердің ұсталуына қатысты мәлімдеме жасады.
ҚР СІМ ресми өкілі Айбек Смадияров бұл жаңалықтың шындыққа жанаспайтынын жеткізді.