Университеттерге құжатты онлайн тапсыру арқылы 300 млн теңге үнемделді

Цифрлық даму вице-министрі Дмитрий Мун ЖОО-ларға құжаттарды онлайн тапсыру жылына шамамен 300 млн теңге үнемдеуге мүмкіндік бергенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұған дейін жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары шамадан тыс жүктемемен жұмыс істейтін, талапкерлер университетке жеке баруға және құжаттардың толық пакетін қағаз түрінде тапсыруға міндетті болатын.
Сонымен қатар жатақханадан орын алу үшін, емханаға тіркелу үшін және әскери есепке қою үшін бөлек өтініш жазу қажет еді. Енді бұл қызметтердің барлығы онлайн eGov порталы мен EPVO ақпараттық жүйесі арқылы көрсетіледі.
Бұл жобаны енгізудің әсері айқын сезіледі. Біздің есеп бойынша, талапкерлердің университетке бару қажеттілігін алып тастау арқылы ғана жылына шамамен 300 млн теңге үнемделді. Бұдан бөлек, ҰБТ сертификатын электронды форматқа көшіру жыл сайын тағы 83 млн теңге шамасында қаражат үнемдеуге мүмкіндік берді, – деді вице-министр ОКҚ брифингінде.
Нәтижесінде ЖОО-ға түсу процесінің тиімділігі 92%-ға артты, ал цифрлық шешімдер енгізілгеннен кейін берілген өтініштердің саны 26 мыңнан асты.