Университеттегі суицид: Студенттерге қандай көмек көрсетіледі?

Еліміздегі жоғары оқу орындарында психологиялық қызметтің жұмысы күшейтіледі. Бұл туралы ҒЖБМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының міндетін атқарушы Ақерке Абылайхан ОКҚ-да өткен брифингте айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Министрлік әлеуметтік желілерде студенттер арасындағы қайғылы жағдайлар ашық жарияланып жатқанын атап өтіп, оған жүйелі түрде әрекет ету қажеттігін жеткізді.
Министрдің бұйрығы қабылданды, онда әр университетте кемінде төрт психолог болуы тиіс деп нақты көрсетілген. Қазіргі таңда университет психологтары құзыретті, олар диагностика жасап, тәуекел топтарын анықтай алады. Ендігі міндет – әрі қарай көмек көрсету. Сондықтан әрбір жоғары оқу орнында психолог кабинеттерін жабдықтау қажет, – деді комитет өкілі Ақерке Абылайхан.
Сонымен қатар студенттердің алдын ала теріс пікірлерін болдырмау үшін психологиялық қызметтердің атауын өзгерту ұсынылған. Жаңа атау – "Менталдық денсаулық орталықтары".
Соңғы кездері суицид оқиғаларының сценарийі бірдей – бәрі де құлау арқылы. Бұл – Вертера әсері деп аталады. Кейде біз өзіміз студенттерге осындай жол бар екенін көрсетіп қоятындаймыз. Сондықтан мұндай фактілер туралы жазғанда, артық мәлімет бермеуіміз керек. Бұл жағдайға тап болған отбасылар да жеке деректерді жарияламауды сұрайды, – деп ескертті Ақерке Абылайхан брифингте.
Министрлік дерегінше, бұл бағытта құқық қорғау органдары да жұмыс жүргізіп жатыр.