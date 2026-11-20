Үндістанда тропикалық дауылдың жақындауына байланысты 80 мыңнан астам адам эвакуацияланды
«Акван» тропикалық дауылы жақындап келеді: Одишада жаппай эвакуация басталды.
20 Қараша 2026, 13:30
БӨЛІСУ
20 Қараша 2026, 13:3020 Қараша 2026, 13:30
129Фото: Hindustan Times
Үндістанның Одиша штатында «Акван» тропикалық дауылының жақындауына байланысты 80 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Циклон елдің шығыс жағалауына 20 қарашада түс шамасында жетеді деп күтілуде.
Hindustan Times басылымының мәліметінше, штат билігі жалпы саны 200 мыңға жуық адамды эвакуациялауды жоспарлап отыр. Табиғи апаттың ықтимал салдарын жою үшін Одишада 74 құтқару тобы, соның ішінде табиғи апаттарға жедел ден қою күштерінің 60 бөлімшесі жұмылдырылған.
Сонымен қатар циклон қаупіне байланысты штаттың алты ауданындағы мектептерде сабақ 21 қарашаға дейін тоқтатылды.
Ең оқылған:
- 10 мың тас пен 4,5 метрлік алтын қанат: «Әлем аруына» қатысатын Алина Ридің киімі таныстырылды
- 2027 жылдан бастап жұмыссыздарға төленетін жәрдемақы мөлшері өседі
- «Үш елдің шешіміне жай ғана қосыла салғымыз келмеді»: Дипломат ТМД құрылуы туралы пікір білдірді
- Венесуэла АҚШ-пен әскери әріптестікті дамытуға дайын екенін мәлімдеді
- АҚШ-та мұнай қоры көбейіп, әлемдік нарықта баға төмендеді