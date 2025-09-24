Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Үндістанда нөсер салдарынан 10 адам қаза тапты

Бүгiн, 16:08
100
Бөлісу:
Anadolu
Фото: Anadolu

Үндістанның Батыс Бенгалия штатындағы Калькутта қаласында толассыз жауған жаңбыр мен соған байланысты төтенше жағдайлардан алдын ала мәлімет бойынша 10 адам көз жұмды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Anadolu-ға сілтеме жасап.

NDTV телеарнасының мәліметіне сүйенсек, қала билігі қатты жауынға байланысты мектептерде сабақ өткізуге уақытша тыйым салған.

Чиновниктердің айтуынша, әртүрлі аудандарда найзағай соғып, жауыннан туындаған өзге де жағдайлардан 10 адам қаза болған.

Нөсер жауын тудырған су тасқыны қаладағы қозғалысты қиындатты. Сондай-ақ билік Калькутта әуежайында 62 әуе рейсі тоқтатылып, тағы 42 рейс кейінге шегерілгенін айтты.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Құрылыс саласына жаңа салық тәртібі енгізіледі
Келесі жаңалық
Қазақстанда "көлеңкелі" экономиканы анықтау тәсілі түбегейлі жаңарды
Өзгелердің жаңалығы