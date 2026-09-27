Үндістан мен Непалда су тасқыны мен лай көшкіні болып, 19 адам қаза тапты
Қатты жауын-шашын мен дауыл салдарынан екі елде су тасқыны мен лай көшкіні болып, тағы 10 адам із-түзсіз жоғалып кетті.
27 Қыркүйек 2026, 17:21
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