Ұлытауда көктайғаққа байланысты полиция шамамен 300 көлікті алып жүрді

Ұлытау аймағында ауа райының қолайсыздығына байланысты полиция шамамен 300 көлікті алып жүрді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жезқазған – Сәтпаев тас жолында ауа райының күрт нашарлауынан және қатты мұздың пайда болуынан кейін полиция қызметкерлері патрульдік режимді күшейтті. Апаттардың алдын алу үшін қызметкерлер екі бағытта да колонналарды алып жүруді ұйымдастырды. Барлығы шамамен 300 көлік полицияның бақылауынан өтті.
Патрульдік полиция ескертеді
Полиция жүргізушілерден сақ болуды, ауа райының болжамын назарға алуды, жылдамдықты азайтуды және жол жағдайын мұқият бақылауды ескертеді.