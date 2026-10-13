Ұлытау облысында жеке үйдің ауласында 100 бума шөп жанып кетті
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
13 Қазан 2026, 07:13
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13 Қазан 2026, 07:1313 Қазан 2026, 07:13
189Фото: Скриншот
Ұлытау облысының Сәтбаев қаласында жеке тұрғын үйдің ауласында өрт шықты. Оқиға Степная көшесіндегі «Горняк» саяжай алқабында болған.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер үй аумағында жиналған 100 бума шөптің жанып жатқанын анықтаған.
ТЖМ қызметкерлері өртті жедел сөндірді. Оған «Серіктес» ЖШС қызметкерлері мен жергілікті атқарушы орган өкілдері де қатысты.
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
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