Ұлытау облысында 50 шаршы метр аумақта битум өртенді

Оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ.

11 Қазан 2026, 06:35
АВТОР
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pixabay 11 Қазан 2026, 06:35
11 Қазан 2026, 06:35
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Фото: pixabay

Ұлытау облысының Сәтбаев қаласында асфальт зауытының аумағында битум жанды.

Оқиға орнына жеткен Төтенше жағдайлар министрлігінің алғашқы бөлімшелері зауыт аумағындағы шұңқырда 50 шаршы метр аумақта битум жанып жатқанын анықтады.

Өрт сөндірушілер жалынды сөндіру үшін өрт оқпандарын қолданып, жануды толықтай тоқтатты.

Оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ.

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