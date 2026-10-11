Ұлытау облысында 50 шаршы метр аумақта битум өртенді
Оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ.
11 Қазан 2026, 06:35
БӨЛІСУ
11 Қазан 2026, 06:3511 Қазан 2026, 06:35
139Фото: pixabay
Ұлытау облысының Сәтбаев қаласында асфальт зауытының аумағында битум жанды.
Оқиға орнына жеткен Төтенше жағдайлар министрлігінің алғашқы бөлімшелері зауыт аумағындағы шұңқырда 50 шаршы метр аумақта битум жанып жатқанын анықтады.
Өрт сөндірушілер жалынды сөндіру үшін өрт оқпандарын қолданып, жануды толықтай тоқтатты.
Оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ.
Ең оқылған:
- Мұнай нарығында Brent пен WTI маркалары арзандады
- Каспийдегі қаза: әскери қызметшілердің отбасыларына қаржылай көмек көрсетілді
- Ресейде магнитудасы 5,2 болатын жер сілкінісі тіркелді
- Маусымдық тұмау Қазақстанның екі өңіріне жетті
- Оралда екі жасөспірім биіктен құлап қаза тапты: Полиция тергеуді бастады