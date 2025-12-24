Ұлыбританияда үш ер адам террористік шабуыл жоспарлады деген айыппен кінәлі деп танылды

Ұлыбритания соты Манчестердегі еврей қауымдастығының орындарына террористік шабуыл жасауды жоспарлаған үш адамды кінәлі деп тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ Sky News арнасына сілтеме жасай отырып.
Алқабилер алқасы Тунис азаматы Валид Саадауиді (1987 жылы туған), оның ағасы Билел Саадауиді (1989 жылы туған) және Ирак азаматы Амар Хуссейнді (1973 жылы туған) кінәлі деп тапты. Тергеу Валид Саадауи мен Хуссейннің жоспардың негізгі ұйымдастырушылары болғанын, ал Билел Саадауи жоспарланған қылмыс туралы білгенін, бірақ құқық қорғау органдарына хабарламағанын анықтады.
Прокуратураның мәліметінше, ер адамдар төрт АК-47 автоматын, екі тапаншаны және шамамен 1200 оқ-дәрі сатып алған.
Үлкен Манчестер полициясының бастығының орынбасары констебль Роб Поттс егер шабуыл жасалған болса, бұл ел тарихындағы «ең жойқын және ең қанды террористік шабуылдардың бірі» болуы мүмкін еді деп мәлімдеді.
Бұған дейін, 2 қазанда Манчестерде оқыс оқиға тіркелген болатын: белгісіз шабуылдаушы Хитон саябағы синагогасының жанында пышақпен шабуыл жасаған. Төрт адам жарақат алды. Полиция жедел іс-шаралар өткізу үшін Крампсоллдағы Миддлтон жолын уақытша жауып тастады.