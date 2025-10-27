Ұлыбритания ядролық қаруды Германиямен бөліскісі келеді

Мұндай қару тек Ұлыбритания мен Францияда ғана болғандықтан, еуропалық елдерде ұжымдық ядролық тежеу тақырыбы бірнеше рет көтерілді, деп хабарлайды BAQ.KZ
Express басылымының хабарлауынша, Ұлыбритания Германиямен бірлесіп ядролық қаруды пайдалануды ұсынды.
Ұлыбритания Германиямен бірлескен ядролық тежеуге бағытталған жаңа қорғаныс пактісінің қажеттілігін мәлімдеді. Бұл бастаманы 1999 жылдан 2003 жылға дейін НАТО-ның Бас хатшысы қызметін атқарған Джордж Робертсон ұсынды.
Британия қорғаныс штабының бұрынғы бастығы (2013-2016), фельдмаршал Джон Хоутон да АҚШ әскери көмегінің қысқаруы мүмкін деген алаңдаушылыққа байланысты еуропалық елдерді тәуелсіз ядролық тежеу жөнінде қарастыруға шақырды.
Франция нұсқасынан басқа, еуропалық нұсқамен бұл олқылықты толтыру біздің ойымызда болуы керек. Бірақ бұл жақсы нәрсе ме, әлде ессіздік пе? Мен жеке өзім әлі шешім қабылдаған жоқпын, - деп атап өтті Хоутон.
