Ұлыбритания үкіметі базалық өнімдер бағасына бақылау енгізуі мүмкін
Мамандардың айтуынша, сәуір айында Ұлыбританиядағы азық-түлік инфляциясы 3,7 пайызға дейін өскен.
Ұлыбритания қаржы министрлігі супермаркеттерге қысым жасап, нан, жұмыртқа, сүт сияқты күнделікті тұтынатын негізгі өнімдерге ерікті баға шектеулерін енгізуді ұсынуда. Бұл туралы Financial Times басылымы бірнеше дереккөзге сілтеме жасап хабарлады.
Үкіметтің бұл бастамасы дүкен сөрелеріндегі қажетсіз тауарларға қойылатын орау және ассортиментке қатысты кейбір талаптарды жеңілдету жоспарымен қатар қарастырылуда. Шенеуніктердің пікірінше, осылайша үнемделген қаражатты бағаны өсіп жатқан негізгі азық-түлік өнімдерін тұрақтандыруға бағыттауға болады.
Алайда супермаркеттер желілерінің өкілдері бұл ұсынысқа теріс көзқарас білдірген. Шотландиядағы азық-түлік сатушылар қауымдастығы мұндай тәсілді 1970-жылдардағы тәжірибеге ұқсатып, ол кезеңдегі баға бақылау шаралары кейін тиімсіз деп танылғанын еске салды.
Мамандардың айтуынша, сәуір айында Ұлыбританиядағы азық-түлік инфляциясы 3,7 пайызға дейін өскен. Бұған жаһандық геосаяси жағдайлар мен энергия бағасының қымбаттауы әсер еткені айтылады.
Сонымен қатар автокөлік саласы да жанармай бағасының рекордтық деңгейге жеткенін хабарлады. Соңғы деректерге сәйкес, елде қорғасынсыз бензиннің орташа бағасы литріне 1,58 фунт стерлингтен асты.
