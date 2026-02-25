Ұлттық ғылым академиясы жанынан зерттеу орталығы ашылды
Іс-шараның басты мақсаты – халықаралық қатынастар саласындағы зерттеулерді институционалдық тұрғыда жүйелеу, Орталық Азияға қатысты ғылыми талдаулардың сапасын арттыру және өңірлік зияткерлік диалогты тұрақты ғылыми ынтымақтастық деңгейіне көтеру.
Алматы қаласында Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының 80 жылдық мерейтойы аясында "Халықаралық қатынастар" зерттеу орталығы ресми түрде ашылып, "Орталық Азия мұраты" атты алты кітаптан тұратын ғылыми-сараптамалық топтамасының тұсаукесері өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шараның басты мақсаты – халықаралық қатынастар саласындағы зерттеулерді институционалдық тұрғыда жүйелеу, Орталық Азияға қатысты ғылыми талдаулардың сапасын арттыру және өңірлік зияткерлік диалогты тұрақты ғылыми ынтымақтастық деңгейіне көтеру. Сонымен қатар ғылыми ойды жүйелі, тәуелсіз және терең дамыту арқылы мемлекетке стратегиялық, ұтымды шешім қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету көзделген.
Салтанатты жиында ҚР Ұлттық ғылым академиясының Басқарма Президенті А. Күрішбаев, ҚР Сыртқы істер министрлігінің Алматы қаласындағы Өкілдігінің саяси тобының жетекшісі Аренов А.А., Біріккен Ұлттар Ұйымының Жаһандық коммуникациялар департаменті Өкілдігінің басшысы Властимил Самек, Тұран университетінің ректоры, ҚР университеттер қауымдастығының президенті Алшанов Р.А. сөз сөйлеп орталықтың маңызына ерекше тоқталды. Сондай-ақ, Қытай Халық Республикасы, Қырғыз Республикасы, Өзбекстан Республикасы, Тәжікстан Республикасы, Түрікменстанның консулдары мен дипломатиялық өкілдері, халықаралық ұйымдар мен ғылыми қауымдастық мүшелері және жетекші сарапшылар қатысты.
Іс-шара аясында «Орталық Азия мұраты» ғылыми-сараптамалық топтамасына енген 6 кітаптан тұратын басылым таныстырылды: Д.Қ. Жекенов – «Орталық Азия мұраты» монографиясы, А.Е. Мухаметжан – «Қырғыз Республикасы», Г.А. Апсаттарова – «Өзбекстан Республикасы», О.А. Байсалбек – «Түрікменстан», Б.Б. Сариева – «Тәжікстан Республикасы», Ф.А. Қыдырбек – «Қытай – Орталық Азия қатынастары: талдау және жылнама».
Академия президенті А. Күрішбаев өз сөзінде: «Бұл бастаманың болашаққа бағытталған маңызды қадам екенін атап өтіп, ғылыми ой тек жүйелі, тәуелсіз және терең болған жағдайда ғана мемлекетке стратегиялық шешім қабылдауға мүмкіндік беретінін жеткізді. Сонымен қатар академияның басты миссиясы – ғылымды қоғам мен мемлекеттің стратегиялық дамуына қызмет ететін интеллектуалдық ресурсқа айналдыру, халықаралық ғылыми ықпалдастықты кеңейту, пәнаралық зерттеулерді дамыту және жас ғалымдардың әлеуетін арттыру» деді.
Іс-шара өңірлік ғылыми ықпалдастықты жаңа деңгейге көтеруге бағытталған институционалдық бастамалардың нақты көрінісіне айналды. Алдағы уақытта бірлескен жобаларды дамыту, тәжірибе алмасу және ғылыми байланыстарды нығайту бағытындағы өзара іс-қимыл жалғасады.
