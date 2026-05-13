Ұлттық банк "Altyn Orda" коллекциялық күміс монетасын шығарды
Коллекциялық монета мың данамен жарық көреді.
Қазақстан Ұлттық банкі "Ұлы оқиғалар мен адамдар" сериясынан "Altyn Orda" коллекциялық монетасын айналымға шығарады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ұлттық банктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Монетаның сатылымға шығатын күні туралы ақпарат кейінірек Қазақстан Ұлттық банкінің ресми сайтында жарияланады.
Мыңжылдық өркениетінің сабақтастығы
Алтын Орда – XIII–XV ғасырларда Еуразиядағы ең ірі мемлекеттердің бірі болған. Ол өңірдің саяси, экономикалық және мәдени дамуына айтарлықтай ықпал етті. Алтын Орда Шығыс пен Батыс арасындағы тұрақты сауда байланысын қамтамасыз етіп, Ұлы Жібек жолы бойындағы халықаралық сауданың дамуына, көпұлтты әрі көпконфессиялы кеңістіктің қалыптасуына әсер етті.
Алтын Орданың тарихи мұрасы Ұлы Даланың мыңжылдық өркениетінің сабақтастығын айқындай отырып, Еуразия халықтарының, оның ішінде қазіргі Қазақстан аумағындағы мемлекетшілдік пен мәдени бірегейліктің қалыптасуында маңызды орын алады.
Бұл кезең қалалық мәдениеттің, қолөнердің, ақша жүйесінің және дипломатиялық қатынастардың дамуымен ерекшеленеді. Коллекциялық монетаның шығарылуы тарихи жадыны сақтауға, мәдени мұраны дәріптеуге және мемлекеттіліктің қалыптасуындағы маңызды кезеңдерді көрсетуге бағытталған.
Алтынмен апталған, күмістен жасалған коллекция
Монета алтын жалатылған 925 сынамалы күмістен жасалған. Салмағы – 62,2 грамм, диаметрі – 50 мм. Дайындалу сапасы – «proof», номиналы – 2000 теңге. Жалпы таралымы – мың дана.
Монета Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында барлық төлем түрлері бойынша өзінің атаулы құнына сәйкес қабылдануға міндетті. Сондай-ақ оны банктік шоттарға аударуға, айырбастауға және барлық банктерде ұсақтауға болады.
Монета Қазақстан теңге сарайында дайындалған.
