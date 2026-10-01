Ұлттар лигасы: Қазақстан 2 қазанда Молдоваға қарсы ойнайды
Футболдан Қазақстан құрамасы Ұлттар лигасындағы алғашқы екі кездесуін сырт алаңда өткізіп, бір ұпай жинады. Енді ұлттық құрама 2 қазанда Астана-Аренада Молдова құрамасын өз жанкүйерлері алдында қабылдайды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстан 2026/27 жылғы УЕФА Ұлттар лигасының С3 тобында Словакия, Молдова және Фарер аралдарымен бірге өнер көрсетіп жатыр.
Ұлттық құраманың турнирдегі алғашқы ойыны 26 қыркүйекте Фарер аралдарына қарсы өтті. Қазақстан сырт алаңда 1:1 есебімен тең түсіп, бір ұпай еншіледі.
29 қыркүйекте Қазақстан екінші кездесуін Словакияға қарсы өткізді. Бұл матчта ұлттық құрама 1:2 есебімен жеңілді.
Осылайша Қазақстан алғашқы екі турдан кейін бір ұпай жинады. Қазір С3 тобында Словакия 6 ұпаймен көш бастап тұр. Фарер аралдарының еншісінде 2 ұпай болса, Қазақстан мен Молдовада бір-бір ұпайдан бар.
Енді ұлттық құрама алғашқы рет өз алаңында ойнайды. Қазақстан мен Молдова арасындағы кездесу 2 қазанда Астана-Аренада өтеді.
Құрама Молдовамен қарымта кездесуді 13 қарашада сырт алаңда өткізеді. Ал Фарер аралдарына қарсы екінші ойын 6 қазанда Астанада жоспарланған.
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