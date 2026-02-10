Үкіметтің кеңейтілген отырысы басталды

Үкімет үйінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің кеңейтілген отырысы басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жиында еліміздің 2025 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындысы шығарылып, Үкіметтің алдағы кезеңге арналған негізгі міндеттері айқындалады.
Премьер-министр Олжас Бектеновтің, Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменовтің, Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиевтің, сонымен қатар бірқатар өңір әкімдерінің баяндамалары тыңдалады.