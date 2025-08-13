Үкімет: Биыл 9,4 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді

Қазақстанда құрылыс саласында жоғары өсу қарқыны байқалып отыр. Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Үкіметте өтіп жатқан баспасөз мәслихатында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Айтуынша, құрылыс саласы – ел экономикасында тұрақты өсім көрсетіп келеді.
Құрылыс жұмыстарының өсуі 18,5%-ға дейін жеделдеді. 9,4 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл өткен жылғы тиісті кезеңнен 5,2%-ға артық, - деп атап өтті Серік Жұманғарин.
Еске салайық, бұған дейін вице-премьер кәсіпкерлерге 3,5 трлн теңге көлемінде қолдау көрсетілгенін айтты.
Оқи отырыңыз: