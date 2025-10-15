Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

UFC Шавкат Рахмоновты әлемнің үздік жауынгерлері тізімінен алып тастады

Бүгiн, 20:48
175
Бөлісу:
Instagram/ufcrussia
Фото: Instagram/ufcrussia

UFC Шавкат Рахмоновты әлемнің үздік жауынгерлері рейтингінен алып тастады. Қазақстандық жартылай орта салмақ өкілі енді UFC ұйымының pound-for-pound (P4P), яғни салмақ санатына қарамастан, ең мықты жауынгерлер рейтингінің топ-15 тізімінде жоқ, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Еске салайық, 19 тамыз күні Рахмонов Қазақстан тарихында алғаш рет осы беделді рейтингке еніп, 15-орынға тұрақтаған болатын. Сол кезде ол бұл позициядан бразилиялық Чарльз Оливейраны ығыстырған еді.

Алайда рейтингтің жаңартылған нұсқасында Оливейра өз орнын қайтарып алды. Ол Рио-де-Жанейрода өткен турнирде Матеуш Гамротты екінші раундта жеңіп, қарсыласын берілуге мәжбүр етті.

P4P рейтингінің алғашқы үштігі өзгеріссіз қалды:

1️) Илия Топурия (17-0);
2️) Ислам Махачев (27-1);
3️) Мераб Двалишвили (21-4).

Айта кетейік, Шавкат Рахмонов соңғы рет 2024 жылдың 7 желтоқсанында октагонға шығып, ирландиялық Иэн Гэрриді төрешілер шешімімен жеңіп, жеңіліссіз сериясын 19 жекпе-жекке дейін жеткізген болатын.

Соған қарамастан, Рахмонов жартылай орта салмақта чемпиондық белбеуге басты үміткерлердің бірі болып қала береді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Құжаты жоқ": Жетісуда 2 сиыр мен 100 қойдың еті тиелген автобус тоқтатылды.
Келесі жаңалық
WADA президенті Ұлттық спорт университетінің құрылыс барысымен танысты
Өзгелердің жаңалығы