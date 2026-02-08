Уфада жатақханада жасөспірім студенттерге шабуыл жасады

Уфада медициналық университеттің жатақханасында жасөспірім студенттерге шабуыл жасаған оқиға болды, деп хабарлайды BAQ.KZ ресейлік БАҚ-қа сілтеме жасап.
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, төрт студент жарақат алған, сондай-ақ оқиға орнына келген екі полиция қызметкері де зардап шеккен. Күдікті ұсталар кезде қарсылық көрсетіп, залалсыздандырылды.
Оқиға шетелдік студенттер тұратын жатақхана корпусында болған. Куәгерлердің айтуынша, шабуыл кезінде жасөспірім ұлтшылдық сипаттағы ұрандар айтқан. Сондай-ақ оның петардалар қолданғаны және өрт шығаруға әрекеттенгені хабарланады.
Ресей ІІМ-нің ресми өкілі Ирина Волк күдіктінің ұсталғанын растады. Оның сөзінше, болған жағдайдың барлық мән-жайы анықталып жатыр, тиісті тексеру жүргізілуде.
Құқық қорғау органдары тергеуді жалғастырып жатыр.