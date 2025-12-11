ҰБТ халықаралық форматқа өтеді: бұл оқушыларға қалай әсер етеді?

Қазақстанда ETS халықаралық ұйымымен ынтымақтастық аясында қорытынды аттестаттау және Ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесін кезең-кезеңімен жаңғырту басталды. Бұл туралы ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігіне қарасты Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті BAQ.KZ редакциясының ресми сұрауына берген жауабында мәлімдеді.
Ведомство өкілдерінің айтуынша, жүргізіліп жатқан жұмыс ұлттық тестілеу жүйесін халықаралық стандарттарға жақындатуға және мектеп түлектерінің білімін бағалау сапасын арттыруға бағытталған.
ҰБТ-ны әдіснамасы дамыған, бағалау сапасы жоғары халықаралық тестілеу жүйесіне айналдыру үшін арнайы жұмыс тобы құрылды. Жұмыс тобы оны кезең-кезеңімен жетілдірудің бес жылдық жоспарын әзірлеуді және ETS компаниясымен бірлесіп тест форматын жақсарту әдістемесін жасауды жоспарлап отыр, – делінген ресми жауапта.
Сонымен қатар, түлектер жақын уақытта өткізілетін тестілеуді бұрынғы форматта тапсырады.
2026 жылы тестілеу форматына қатысты ешқандай өзгеріс жоспарланып отырған жоқ. Барлық ұсынылатын өзгерістер ғылыми тұрғыда зерттеліп, отандық және шетелдік тәжірибелі мамандармен мұқият талқыланатынын атап өтеміз, – деп толықтырды комитет.
Сондай-ақ білімді бағалаудың жаңа тәсілдері әзірленген сайын қоғамға түсіндіру жұмыстары жүргізілетіні айтылды. Министрлік бұл өзгерістердің маңызы мен күтілетін нәтижелері туралы ашық ақпарат беріп, оқушылар, ата-аналар және педагогтар тарапынан түсіністік пен сенім қалыптастыруды көздейді.
Мамандардың айтуынша, ETS ұйымымен серіктестік – түлектердің білімін бағалау сапасы мен объективтілігін арттыруға бағытталған ұзақ мерзімді процесс. Сондай-ақ бұл ұлттық тестілеу жүйесін халықаралық стандарттарға кезең-кезеңімен жақындатуға мүмкіндік береді.